CO2 supply line extension, 5 m

Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 1,98
Тегло с опаковката (кг) 3,03
Размери (Д × Ш × В) (мм) 5000 x 42 x 42
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