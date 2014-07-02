Дискова четка, среден, червен, 450 мм

Дискова четка, средно твърда, червена. диаметър 450 mm. За всички често срещани почистващи дейности. И за деликатни подове. Четина: Полипропилен, дебелина 0,6 mm, дължина 40 mm.

Дисковата четка (средно твърда, червена) е с диаметър 450 mm. Подходяща за всички често срещани почистващи дейности, както и за деликатни подове. Четина: Полипропилен, дебелина 0,6 mm, дължина 40 mm.

Спецификации

Технически данни

Цвят червен
Степен на твърдост среден
Количество (бр.) 1
Тегло с опаковката (кг) 3,5
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