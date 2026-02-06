Дюза за паркет

Дюзата за паркет Kärcher с меки влакна за нежно почистване на паркет и други чувствителни твърди подове.

Дюза за паркет с меки влакна за нежно почистване на твърди подове като паркет, ламинат, корк, PVC, линолеум и плочки.

Характеристики и предимства
Подходящ аксесоар за прахосмукачкитеКерхер VC 2 и VC 3
Накрайник за паркет с мек косъм
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,243
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,353
Размери (Д х Ш х В) (мм) 301 x 115 x 178
Сфера на приложение
  • Чувствителни повърхности