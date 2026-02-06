Дюза за паркет
Дюзата за паркет Kärcher с меки влакна за нежно почистване на паркет и други чувствителни твърди подове.
Дюза за паркет с меки влакна за нежно почистване на твърди подове като паркет, ламинат, корк, PVC, линолеум и плочки.
Характеристики и предимства
Подходящ аксесоар за прахосмукачкитеКерхер VC 2 и VC 3
Накрайник за паркет с мек косъм
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,243
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,353
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|301 x 115 x 178
Сфера на приложение
- Чувствителни повърхности