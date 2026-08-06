Дюза за почистване на тръби

16 mm дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби.

Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба, диаметър 16 mm. Дюзата има различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби. Три дюзи, насочени назад под ъгъл от 30°, позволяват на дюзата и маркуча да се движат свободно през тръбата. Дюза за почистване на тръби с R 1/8''; връзка за свързване към маркуч за почистване на тръби.

Спецификации

Технически данни

Диаметър (мм) 16
Размер на дюзата ( ) 60
Винтова резба R 1/8"
Тегло с опаковката (кг) 0,021
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