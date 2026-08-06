Дюза за почистване на тръби
Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята. (R 1/8'' връзка, 3 x 30° назад, диаметър 30 mm.)
Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба, диаметър 30 мм. Дюзата има различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби. Трите струи на дюзата са наклонени назад под ъгъл от 30°, за да позволят на дюзата и маркуча да се движат свободно през тръбата. Дюза за почистване на тръби с R 1/8'' връзка за свързване към маркуч за почистване на тръби.
Характеристики и предимства
Три обърнати назад струи осигуряват оптимално задвижване.
- Дюзата и маркуча за почистване на тръбите се движат автоматично вътре в тръбата.
Връзка: 1/8"
- Съвместима с маркучи за почистване на тръби.
Външен диаметър: 30 мм
- Подходяща за тръби с вътрешен диаметър от 40 мм.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър (мм)
|30
|Размер на дюзата ( )
|50
|Винтова резба
|R 1/8"
|Тегло с опаковката (кг)
|0,105
Съвместими уреди
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- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
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- HD 6/13 C Plus
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- HD 6/15 M
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- HD 6/15 St
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- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
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- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/21 G
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- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
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