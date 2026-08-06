Дюза за почистване на тръби

Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята. (R 1/8'' връзка, 3 x 30° назад, диаметър 30 ​​mm.)

Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба, диаметър 30 ​​мм. Дюзата има различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби. Трите струи на дюзата са наклонени назад под ъгъл от 30°, за да позволят на дюзата и маркуча да се движат свободно през тръбата. Дюза за почистване на тръби с R 1/8'' връзка за свързване към маркуч за почистване на тръби.

Характеристики и предимства
Три обърнати назад струи осигуряват оптимално задвижване.
  • Дюзата и маркуча за почистване на тръбите се движат автоматично вътре в тръбата.
Връзка: 1/8"
  • Съвместима с маркучи за почистване на тръби.
Външен диаметър: 30 мм
  • Подходяща за тръби с вътрешен диаметър от 40 мм.
Спецификации

Технически данни

Диаметър (мм) 30
Размер на дюзата ( ) 50
Винтова резба R 1/8"
Тегло с опаковката (кг) 0,105
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