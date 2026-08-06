Дюза за почистване на тръби
16 mm дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби.
Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба, диаметър 16 mm. Дюзата има различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби. Три дюзи, насочени назад под ъгъл от 30°, позволяват на дюзата и маркуча да се движат свободно през тръбата. Дюза за почистване на тръби с R 1/8''; връзка за свързване към маркуч за почистване на тръби.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър (мм)
|16
|Размер на дюзата ( )
|65
|Винтова резба
|R 1/8"
|Тегло с опаковката (кг)
|0,023