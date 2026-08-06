Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба, диаметър 30 ​​мм. Дюзата има различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби. Трите струи на дюзата са наклонени назад под ъгъл от 30°, за да позволят на дюзата и маркуча да се движат свободно през тръбата. Дюза за почистване на тръби с R 1/8'' връзка за свързване към маркуч за почистване на тръби.