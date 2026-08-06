Дюза за точкова струя
Дюзата за точкова струя почиства детайли, тесни места и упорити замърсявания. Тя е адаптирана към пистолета на уреда за почистване на открито и произвежда мощна точкова струя.
Дюзата за точкова струя е особено подходяща за почистване на детайли и тесни места, както и за премахване на малко по-упорити замърсявания. Тя перфектно допълва дюзата с плоска струя, която е включена в уреда. Не е подходящ за миене на домашни любимци.
Характеристики и предимства
Точкова струя
- Тънка струя за почистване на конкретна цел.
Мощен
- За малко по-упорита мръсотия, детайли и тесни места.
Прикрепен към струйника
- Смяна на дюзата
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,007
|Тегло с опаковката (кг)
|0,017
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|29 x 27 x 27