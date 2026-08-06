Дюзата за точкова струя е особено подходяща за почистване на детайли и тесни места, както и за премахване на малко по-упорити замърсявания. Тя перфектно допълва дюзата с плоска струя, която е включена в уреда. Не е подходящ за миене на домашни любимци.