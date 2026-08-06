Дюза за точкова струя

Дюзата за точкова струя почиства детайли, тесни места и упорити замърсявания. Тя е адаптирана към пистолета на уреда за почистване на открито и произвежда мощна точкова струя.

Дюзата за точкова струя е особено подходяща за почистване на детайли и тесни места, както и за премахване на малко по-упорити замърсявания. Тя перфектно допълва дюзата с плоска струя, която е включена в уреда. Не е подходящ за миене на домашни любимци.

Характеристики и предимства
Точкова струя
  • Тънка струя за почистване на конкретна цел.
Мощен
  • За малко по-упорита мръсотия, детайли и тесни места.
Прикрепен към струйника
  • Смяна на дюзата
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,007
Тегло с опаковката (кг) 0,017
Размери (Д × Ш × В) (мм) 29 x 27 x 27
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