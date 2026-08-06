Допълнителен комплект филтър за вода универсален

Фин филтър за вода, размер на мрежата 25 μm, макс. температура 50 °C. Предпазва машината от малки частици мръсотия във водата. Воден обем до 1200 л/ч. 3/4" връзка, с 1" адаптер.

Финият филтър за вода е с размер на отворите 25 μm и е подходящ за максимални температури до 50 °C. Предпазва машината от малки частици мръсотия във водата. За монтаж на входа на машината. Воден обем до 1200 л/ч. 3/4" връзка, с 1" адаптер.

Спецификации

Технически данни

Водна връзка (цол) 3/4″ / 1″
Тегло с опаковката (кг) 3,501
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти