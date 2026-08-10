Този специален адаптер позволява интензивно почистване с бластиращи системи със сух лед Kärcher в процеса Liquid-to-Pellet, също и при използване на бутилки с CO2. Докато клапаните за остатъчно налягане ограничават количеството CO2 и могат да намалят ефективността на почистване, адаптерът гарантира, че необходимото количество CO2 постъпва в машината по всяко време. По този начин ефективността на почистване може да се увеличи.