Допълнителен комплект макара за маркуч, 30 м

Комплект за закрепване на макара за маркуч за монтаж на машината, вкл. свързващ маркуч за ВН изход на машината. Въртящ се под налягане с връзка EASY!Lock.

Комплект макара за маркуч за монтиране към уреда. Перфектното решение за безопасно и спестяващо място съхранение на маркуч за високо налягане. Свързва се към водоструйката. Също така се върти под налягане. Конектор: 22 x 1.5.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 30
Цвят антрацит
Тегло с опаковката (кг) 9,4

Обхват на доставката

  • Макара за маркуч
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