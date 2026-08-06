Допълнителен комплект макара за маркуч, 30 м
Комплект за закрепване на макара за маркуч за монтаж на машината, вкл. свързващ маркуч за ВН изход на машината. Въртящ се под налягане с връзка EASY!Lock.
Комплект макара за маркуч за монтиране към уреда. Перфектното решение за безопасно и спестяващо място съхранение на маркуч за високо налягане. Свързва се към водоструйката. Също така се върти под налягане. Конектор: 22 x 1.5.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|30
|Цвят
|антрацит
|Тегло с опаковката (кг)
|9,4
Обхват на доставката
- Макара за маркуч