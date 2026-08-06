Допълнителен комплект за изсмукване на мръсотия

За свързване към маркуч за високо налягане на водоструйки Kärcher: Мощен утайкоизсмукващ уред за преоборудване на водоструйки в помпи за замърсяване.

Уред за почистване на утайки, подходящ за безопасно изсмукване на утайки, пясък, мръсотия, водорасли и камъни с размер до 20 mm. Когато е свързани към маркуч за високо налягане на водоструйка Kärcher, той може да се използват като помпа за замърсяване. Мощният уред за почистване на утайки се справя с обеми мръсотия между 8 000 и 18 000 литра на час. С връзка M 22 × 1,5 за маркуч за високо налягане. Смукателен маркуч с дължина 3,6 метра с NW 37, подходящ за водоструйки с размер на дюзата ≤ 050 (монтирана стандартна версия 6.415-935.0). За водоструйки с размер на дюзата 040, моля, използвайте дюза 6.415-934.0. За водоструйки с размер на дюзата 060, моля, използвайте дюза 6.415-936.0.

Спецификации

Технически данни

Тегло с опаковката (кг) 2,75
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти