Допълнителен комплект защита срещу пръски L2P
Регулируем предпазител срещу пръски за работа по почистване със системи за бластиране със сух лед в процеса Liquid-to-Pellet.
Полезният предпазител срещу пръски надеждно задържа мръсотията, която се отлепва по време на бластирането със сух лед и защитава потребителя. Просто се свързва към струйната дюза със сух лед и благодарение на интелигентния си дизайн се адаптира лесно и бързо към размера на използваната дюза и повърхност, която трябва да се почиства.
Спецификации
Технически данни
|Тегло с опаковката (кг)
|0,105