Полезният предпазител срещу пръски надеждно задържа мръсотията, която се отлепва по време на бластирането със сух лед и защитава потребителя. Просто се свързва към струйната дюза със сух лед и благодарение на интелигентния си дизайн се адаптира лесно и бързо към размера на използваната дюза и повърхност, която трябва да се почиства.