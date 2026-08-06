Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник

Удобна във всяка ситуация - допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.

Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,15
Тегло с опаковката (кг) 0,247
Размери (Д × Ш × В) (мм) 100 / 60 / 250

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти