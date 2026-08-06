Двоен струйник, 960 мм

Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).

Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 310
Дължина (мм) 960
Температура (°C) макс. 150
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 1,8

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