Двоен струйник, 960 мм
Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Спецификации
Технически данни
|Макс. работно налягане (бар)
|310
|Дължина (мм)
|960
|Температура (°C)
|макс. 150
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|1,8
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