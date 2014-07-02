С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки с вътрешна резба - и може да се използва гъвкаво с един или два активни изхода. И двата изхода могат да се използват отстрани или единият изход може да се използва отстрани, а другият може да е обърнат нагоре. Свързваща резба: G1 (33,3 mm) до G1 (33,3 mm).