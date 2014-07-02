Двупътен адаптер за свързване на помпи, G1
С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки.
С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки с вътрешна резба - и може да се използва гъвкаво с един или два активни изхода. И двата изхода могат да се използват отстрани или единият изход може да се използва отстрани, а другият може да е обърнат нагоре. Свързваща резба: G1 (33,3 mm) до G1 (33,3 mm).
Характеристики и предимства
Двоен свързващ адаптер
- Бързо свързване на фитинги с вътрешна резба към помпа с вътрешна резба. Използване на един или два изхода. Вкл. тапа.
Гъвкави възможности за монтаж
- Оптимално позициониране на свързваните маркучи и тръби.
Монтаж без инструменти.
- За свързването не е необходимо да се използват инструменти.
Оптимирана свързваща резба
- Надеждно уплътняване на адаптера
Спецификации
Технически данни
|Размери
|1" към 1"
|Размер на резбата
|G1
|Диаметър
|1″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,063
|Тегло с опаковката (кг)
|0,098
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 128 x 40
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.