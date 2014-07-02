Двупътен адаптер за свързване на помпи, G1

С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки.

С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки с вътрешна резба - и може да се използва гъвкаво с един или два активни изхода. И двата изхода могат да се използват отстрани или единият изход може да се използва отстрани, а другият може да е обърнат нагоре. Свързваща резба: G1 (33,3 mm) до G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Двоен свързващ адаптер
  • Бързо свързване на фитинги с вътрешна резба към помпа с вътрешна резба. Използване на един или два изхода. Вкл. тапа.
Гъвкави възможности за монтаж
  • Оптимално позициониране на свързваните маркучи и тръби.
Монтаж без инструменти.
  • За свързването не е необходимо да се използват инструменти.
Оптимирана свързваща резба
  • Надеждно уплътняване на адаптера
Спецификации

Технически данни

Размери 1" към 1"
Размер на резбата G1
Диаметър 1″
Цвят черен
Тегло (кг) 0,063
Тегло с опаковката (кг) 0,098
Размери (Д × Ш × В) (мм) 80 x 128 x 40

Оборудване

  • Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.