Безопасен, издръжлив и много удобен: Новият пистолет за високо налягане EASY! Force не пропуска да впечатли - дори когато се използва във взривозащитени опасни зони. Керамичният клапан издържа 5 пъти по-дълго в сравнение с други пистолети за високо налягане на пазара. Новият пистолет за високо налягане EASY! Force осигурява работа без усилие, като използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила за оператора до нула.