Използвайки силата на отката на струята, пистолетът за високо налягане EASY! Force, одобрен за използване в хранително-вкусовата промишленост, намалява задържащата сила на оператора до нула. Топката и уплътнителят на клапана, изработени от здрав керамичен материал, са устойчиви на всякакви чужди частици. Керамичният клапан осигурява 5 пъти по-дълъг живот в сравнение с други пистолети с високо налягане.