EASY!Force Food

Перфектен за хранително-вкусовата промишленост: пистолетът за високо налягане EASY! Force с керамичен клапан позволява работа без умора поради практически нулевата сила на задържане за оператора

Използвайки силата на отката на струята, пистолетът за високо налягане EASY! Force, одобрен за използване в хранително-вкусовата промишленост, намалява задържащата сила на оператора до нула. Топката и уплътнителят на клапана, изработени от здрав керамичен материал, са устойчиви на всякакви чужди частици. Керамичният клапан осигурява 5 пъти по-дълъг живот в сравнение с други пистолети с високо налягане.

Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,657