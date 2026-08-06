EASY!Force Food
Перфектен за хранително-вкусовата промишленост: пистолетът за високо налягане EASY! Force с керамичен клапан позволява работа без умора поради практически нулевата сила на задържане за оператора
Използвайки силата на отката на струята, пистолетът за високо налягане EASY! Force, одобрен за използване в хранително-вкусовата промишленост, намалява задържащата сила на оператора до нула. Топката и уплътнителят на клапана, изработени от здрав керамичен материал, са устойчиви на всякакви чужди частици. Керамичният клапан осигурява 5 пъти по-дълъг живот в сравнение с други пистолети с високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|300
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,657