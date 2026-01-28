eco!Booster 120
Характеристики и предимства
50% по-висока ефективност на водата*
- Спестява вода.
50% по-висока ефективност на енергия*
- Спестява енергия.
Изключително разнообразни приложения
- Особено подходяща за деликатни повърхности като боя или дърво.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,23
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,337
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|452 x 104 x 42
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0). /
* Въз основа на 50 % по-голяма повърхност, която може да бъде почистена със същото количество енергия и вода в сравнение с плоската струя.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Огради
- Площи около дома и градината