eco!Booster 120

Характеристики и предимства
50% по-висока ефективност на водата*
  • Спестява вода.
50% по-висока ефективност на енергия*
  • Спестява енергия.
Изключително разнообразни приложения
  • Особено подходяща за деликатни повърхности като боя или дърво.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,23
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,337
Размери (Д х Ш х В) (мм) 452 x 104 x 42

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0). /
* Въз основа на 50 % по-голяма повърхност, която може да бъде почистена със същото количество енергия и вода в сравнение с плоската струя.

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Огради
  • Площи около дома и градината