eco!Booster е подходяща за водоструйки работещи със студена и гореща вода (до 85 °C) на Karcher, съвместима е със система връзки EASY!Lock и има размер на дюзата 040. В сравнение с дюзата Karcher Power тя осигурява впечатляващо 50% по-висока ефективност. Увеличената широчина на струята осигурява намалена консумация на енергия и вода и следователно по-добра ефективност. Тя е идеална за почистване на деликатни повърхности като измазани фасади или дървени стени. Революционната концепция на дюзата насочва водната струя с помощта на въздух, вкаран в системата. Това позволява бързо постигане на впечатляващи резултати при почистване, което е особено важно за сектори като строителството или почистването на превозни средства.