eco!Booster TR 040 Professional

eco!Booster с 50% по-висока производителност в сравнение с Power дюзата на Karcher; идеална за деликатни повърхности. За водоструйки със студена и гореща вода (размер на дюзата 040).

eco!Booster е подходяща за водоструйки работещи със студена и гореща вода (до 85 °C) на Karcher, съвместима е със система връзки EASY!Lock и има размер на дюзата 040. В сравнение с дюзата Karcher Power тя осигурява впечатляващо 50% по-висока ефективност. Увеличената широчина на струята осигурява намалена консумация на енергия и вода и следователно по-добра ефективност. Тя е идеална за почистване на деликатни повърхности като измазани фасади или дървени стени. Революционната концепция на дюзата насочва водната струя с помощта на въздух, вкаран в системата. Това позволява бързо постигане на впечатляващи резултати при почистване, което е особено важно за сектори като строителството или почистването на превозни средства.

Характеристики и предимства
50% по-висока ефективност на почистване в сравнение с плоската струя
  • Обстойно, бързо и по-устойчиво почистване.
50% по-висока ефективност на водата¹⁾
  • Спестява вода.
50% по-висока енергийна ефективност¹⁾
  • Спестява енергия.
Изключително разнообразни приложения
  • Особено подходяща за деликатни повърхности като боя или дърво.
Спецификации

Технически данни

Налягане (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер на дюзата ( ) 40
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,531

¹⁾ Въз основа на способността за почистване на 50% по-голяма повърхност от стандартната плоска струя на Kärcher със същото количество енергия и вода.

eco!Booster TR 040 Professional

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на фасади
  • Общински приложения, например за почистване на фасади или огради.
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство