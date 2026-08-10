В сравнение с дюзата Karcher Power, eco!Booster осигурява 50% по-висока производителност. Тя е идеална за почистване на деликатни повърхности като измазани фасади или дървени стени. Нещо повече, увеличената ширина на струята води със себе си повишена ефективност, което води до по-ниска консумация на енергия и вода. eco!Booster е подходяща за водоструйки работещи със студена и гореща вода (до 85 °C) на Karcher, съвместима е със система връзки EASY!Lock и има размер на дюзата 045. Революционната концепция засмуква въздух, за да насочи водната струя. По този начин се постигат върхови резултати при почистване за по-кратко време, което е от съществено значение за целеви групи като строителната индустрия или почистването на превозни средства.