eco!Booster TR 050 Professional
eco!Booster с 50% по-висока производителност в сравнение с Power дюзата на Karcher; идеална за деликатни повърхности. За водоструйки със студена и гореща вода (размер на дюзата 050).
В сравнение с дюзата Karcher Power, eco!Booster осигурява 50% по-висока производителност и е идеална за почистване на деликатни повърхности като измазани фасади или дървени стени. Ефективността е резултат от увеличената ширина на струята и води до по-ниска консумация на енергия и вода. Подходяща е за водоструйки работещи със студена и гореща вода (до 85 °C) на Karcher, съвместима е със система връзки EASY!Lock и е с размер на дюзата 050. С революционната концепция на дюзата се вкарва въздух, който насочва водната струя. Това позволява постигането на отлични резултати при почистване за по-кратко време, което е особено важно в сектори като строителството или почистването на превозни средства.
Характеристики и предимства
50% по-висока ефективност на почистване в сравнение с плоската струя
- Обстойно, бързо и по-устойчиво почистване.
50% по-висока ефективност на водата¹⁾
- Спестява вода.
50% по-висока енергийна ефективност¹⁾
- Спестява енергия.
Изключително разнообразни приложения
- Особено подходяща за деликатни повърхности като боя или дърво.
Спецификации
Технически данни
|Налягане (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер на дюзата ( )
|50
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,527
¹⁾ Въз основа на способността за почистване на 50% по-голяма повърхност от стандартната плоска струя на Kärcher със същото количество енергия и вода.
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Сфера на приложение
- Почистване на фасади
- Общински приложения, например за почистване на фасади или огради.
- Почистване на автомобили
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство