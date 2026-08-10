В сравнение с дюзата Karcher Power, eco!Booster осигурява 50% по-висока производителност и е идеална за почистване на деликатни повърхности като измазани фасади или дървени стени. Ефективността е резултат от увеличената ширина на струята и води до по-ниска консумация на енергия и вода. Подходяща е за водоструйки работещи със студена и гореща вода (до 85 °C) на Karcher, съвместима е със система връзки EASY!Lock и е с размер на дюзата 050. С революционната концепция на дюзата се вкарва въздух, който насочва водната струя. Това позволява постигането на отлични резултати при почистване за по-кратко време, което е особено важно в сектори като строителството или почистването на превозни средства.