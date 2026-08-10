eco!Booster TR 060
Характеристики и предимства
50% по-висока ефективност на почистване в сравнение с плоската струя
- Обстойно, бързо и по-устойчиво почистване.
50% по-висока ефективност на водата¹⁾
- Спестява вода.
50% по-висока енергийна ефективност¹⁾
- Спестява енергия.
Изключително разнообразни приложения
Спецификации
Технически данни
|Налягане (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер на дюзата ( )
|60
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,512
Сфера на приложение
- Почистване на фасади
- Общински приложения, например за почистване на фасади или огради.
- Почистване на автомобили
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство