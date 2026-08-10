eco!Booster TR 060

Характеристики и предимства
50% по-висока ефективност на почистване в сравнение с плоската струя
  • Обстойно, бързо и по-устойчиво почистване.
50% по-висока ефективност на водата¹⁾
  • Спестява вода.
50% по-висока енергийна ефективност¹⁾
  • Спестява енергия.
Изключително разнообразни приложения
Спецификации

Технически данни

Налягане (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер на дюзата ( ) 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,512
eco!Booster TR 060
Сфера на приложение
  • Почистване на фасади
  • Общински приложения, например за почистване на фасади или огради.
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство