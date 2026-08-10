Въртящият се диск за акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 премахва леда от предното стъкло на автомобила бързо и удобно. Смяната на диска е лесна – без нужда от инструменти, става за секунди. Наскоро разработеният диск за уреда има пет остриета, работещи с до 4 dB(A) по-тихо от предишната версия при почистване на леда.