EDI 4 сменяем диск
Въртящият се диск на акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 със здрави пластмасови остриета премахва упорития лед от предното стъкло на автомобила.
Въртящият се диск за акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 премахва леда от предното стъкло на автомобила бързо и удобно. Смяната на диска е лесна – без нужда от инструменти, става за секунди. Наскоро разработеният диск за уреда има пет остриета, работещи с до 4 dB(A) по-тихо от предишната версия при почистване на леда.
Характеристики и предимства
Въртящ се диск със здрави пластмасови остриета
- Въртящият се диск, изработен от удароустойчива пластмаса, премахва дори упорит лед бързо и без усилие от предните стъкла на автомобила.
Подмяна на дискове без инструменти
- Сменяемият диск може да бъде заменен бързо и лесно без никакви инструменти.
Намаляване на силата на шума
- Наскоро разработеният диск намалява силата на звука с до 4 dB(A) в сравнение с предишната версия с шест остриета.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,032
|Тегло с опаковката (кг)
|0,064
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|109 x 109 x 16
Сфера на приложение
- Автомобилни стъкла