EDI 4 сменяем диск

Въртящият се диск на акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 със здрави пластмасови остриета премахва упорития лед от предното стъкло на автомобила.

Въртящият се диск за акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 премахва леда от предното стъкло на автомобила бързо и удобно. Смяната на диска е лесна – без нужда от инструменти, става за секунди. Наскоро разработеният диск за уреда има пет остриета, работещи с до 4 dB(A) по-тихо от предишната версия при почистване на леда.

Характеристики и предимства
Въртящ се диск със здрави пластмасови остриета
  • Въртящият се диск, изработен от удароустойчива пластмаса, премахва дори упорит лед бързо и без усилие от предните стъкла на автомобила.
Подмяна на дискове без инструменти
  • Сменяемият диск може да бъде заменен бързо и лесно без никакви инструменти.
Намаляване на силата на шума
  • Наскоро разработеният диск намалява силата на звука с до 4 dB(A) в сравнение с предишната версия с шест остриета.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 0,032
Тегло с опаковката (кг) 0,064
Размери (Д × Ш × В) (мм) 109 x 109 x 16
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Автомобилни стъкла