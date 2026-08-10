Филтър опакован HEPA, H13
Филтър HEPA 13 с 99,95% степен на разделяне, сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019. За увеличаване на капацитета на филтъра и подобряване на въздуха от турбината.
Нашият филтър HEPA 13 задържа малки частици в диапазона от няколко микрометра благодарение на впечатляващата си степен на разделяне от 99,95 процента. Аерозолите, вирусите и микробите се абсорбират почти напълно поради високия капацитет на филтъра и не се освобождават обратно в околния въздух. Сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019, филтърът HEPA 13 също отговаря на високите стандарти за безопасност в чувствителни към хигиената зони.
Спецификации
Технически данни
|Брой (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,09
|Тегло с опаковката (кг)
|0,125
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 72 x 55