Филтър опакован HEPA, H13

Филтър HEPA 13 с 99,95% степен на разделяне, сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019. За увеличаване на капацитета на филтъра и подобряване на въздуха от турбината.

Нашият филтър HEPA 13 задържа малки частици в диапазона от няколко микрометра благодарение на впечатляващата си степен на разделяне от 99,95 процента. Аерозолите, вирусите и микробите се абсорбират почти напълно поради високия капацитет на филтъра и не се освобождават обратно в околния въздух. Сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019, филтърът HEPA 13 също отговаря на високите стандарти за безопасност в чувствителни към хигиената зони.

Спецификации

Технически данни

Брой (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,09
Тегло с опаковката (кг) 0,125
Размери (Д × Ш × В) (мм) 165 x 72 x 55
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