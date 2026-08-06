Фин воден филтър, 100 μm, R 1"

Филтър за вода с фина мрежа, 100 μm, макс. температура 60°C. Свързва се към водоструйка. Предпазва от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 l/h. Конектор 1".

Филтър за вода с фина мрежа 100 μm, подходящ за температури до макс. 60°C. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Свързва се към водоструйка. Дебит на водата до 1200 l/h. Конектор 1".

Спецификации

Технически данни

Водна връзка (цол) 1″
Тегло с опаковката (кг) 0,408