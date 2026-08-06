Фин воден филтър, 100 μm, R 1"
Филтър за вода с фина мрежа, 100 μm, макс. температура 60°C. Свързва се към водоструйка. Предпазва от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 l/h. Конектор 1".
Филтър за вода с фина мрежа 100 μm, подходящ за температури до макс. 60°C. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Свързва се към водоструйка. Дебит на водата до 1200 l/h. Конектор 1".
Спецификации
Технически данни
|Водна връзка (цол)
|1″
|Тегло с опаковката (кг)
|0,408
Съвместими уреди
Актуални продукти
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic