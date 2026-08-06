Фин воден филтър, с адаптер

Филтър за вода с фина мрежа, 125 μm, макс. температура 50°C. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 l/h. Връзка 3/4", с адаптер, 1".

Филтър за вода с фина мрежа 125 μm, подходящ за температури до макс. 50°C. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Свързва се към водоструйка. Дебит на водата до 1200 l/h. Връзка 3/4", с адаптер, 1".

Спецификации

Технически данни

Водна връзка (цол) 3/4″ / 1″
Тегло с опаковката (кг) 0,302
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