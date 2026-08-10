Fleece filter bags, 10 бр., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Изключително устойчиви на разкъсване, 3-слойни филтърни торбички от флис, клас прах М. Филтърните торбички от флис имат 2 до 3 пъти по-голям капацитет от конвенционалните хартиени филтърни торбички. Стандарт за T 10/1 и T 12/1.
Изключително устойчиви на разкъсване, 3-слойни филтърни торбички от флис, клас прах М. Филтърните торбички от флис имат 2 до 3 пъти по-голям капацитет от конвенционалните хартиени филтърни торбички. Стандарт за T 10/1 и T 12/1. Съдържание: x10.
Спецификации
Технически данни
|Брой (бр.)
|10
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,568
|Тегло с опаковката (кг)
|0,594
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|365 x 240 x 85