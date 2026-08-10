Fleece filter bags, 10 бр., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Изключително устойчиви на разкъсване, 3-слойни филтърни торбички от флис, клас прах М. Филтърните торбички от флис имат 2 до 3 пъти по-голям капацитет от конвенционалните хартиени филтърни торбички. Стандарт за T 10/1 и T 12/1.