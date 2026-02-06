G 160 Q
Пистолет за високо налягане за водоструйки Kärcher Power Control и Full Control в класове K 4 до K 5. Показва различните степени на налягане и режима на препарата на дисплея.
Степените на налягане ЛЕКО, СРЕДНО или СИЛНО, както и режимът на препарата, които се задават чрез завъртане на струйника Vario Power, се прехвърлят директно на дисплея на пистолета за високо налягане. По този начин потребителят винаги знае в какъв режим работи в момента. Дисплеят е лесен за четене при всякакви метеорологични условия и осигурява по-голям контрол и безопасност при почистване. Адаптерът за бързо свързване на пистолета го прави подходящ за всички водоструйки Kärcher Power Control и Full Control от класове K 4 до K 5.
Характеристики и предимства
Резервен пистолет за водоструйки Kärcher Power Control и Full Control класове K 4 до K 5
- За лесна подмяна на пистолета.
Лесен за четене ръчен дисплей за настройки на налягането и режим на почистване
- За лесен избор на подходящо ниво на налягане за избрания обект за почистване.
Система Quick Connect
- Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Байонетно съединение
- Позволява свързването на всички принадлежности на Kärcher.
Нанасяне на почистващ препарат при ниско налягане
- Удобно приложение на почистващ препарат.
Защита за деца
- Блокира спусъка на пистолета.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,52
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,656
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|552 x 43 x 222
Видео