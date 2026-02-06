Степените на налягане ЛЕКО, СРЕДНО или СИЛНО, както и режимът на препарата, които се задават чрез завъртане на струйника Vario Power, се прехвърлят директно на дисплея на пистолета за високо налягане. По този начин потребителят винаги знае в какъв режим работи в момента. Дисплеят е лесен за четене при всякакви метеорологични условия и осигурява по-голям контрол и безопасност при почистване. Адаптерът за бързо свързване на пистолета го прави подходящ за всички водоструйки Kärcher Power Control и Full Control от класове K 4 до K 5.