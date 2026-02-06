G 160 Q

Пистолет за високо налягане за водоструйки Kärcher Power Control и Full Control в класове K 4 до K 5. Показва различните степени на налягане и режима на препарата на дисплея.

Степените на налягане ЛЕКО, СРЕДНО или СИЛНО, както и режимът на препарата, които се задават чрез завъртане на струйника Vario Power, се прехвърлят директно на дисплея на пистолета за високо налягане. По този начин потребителят винаги знае в какъв режим работи в момента. Дисплеят е лесен за четене при всякакви метеорологични условия и осигурява по-голям контрол и безопасност при почистване. Адаптерът за бързо свързване на пистолета го прави подходящ за всички водоструйки Kärcher Power Control и Full Control от класове K 4 до K 5.

Характеристики и предимства
Резервен пистолет за водоструйки Kärcher Power Control и Full Control класове K 4 до K 5
  • За лесна подмяна на пистолета.
Лесен за четене ръчен дисплей за настройки на налягането и режим на почистване
  • За лесен избор на подходящо ниво на налягане за избрания обект за почистване.
Система Quick Connect
  • Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Байонетно съединение
  • Позволява свързването на всички принадлежности на Kärcher.
Нанасяне на почистващ препарат при ниско налягане
  • Удобно приложение на почистващ препарат.
Защита за деца
  • Блокира спусъка на пистолета.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,52
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,656
Размери (Д х Ш х В) (мм) 552 x 43 x 222

