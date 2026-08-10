Удобен инструмент за работа със системи за бластиране със сух лед в процеса Liquid-to-Pellet от Kärcher. Гаечният ключ разхлабва капачката на бутилката с CO2 и в същото време служи за закрепване на маркуч за CO2 към бутилката с CO2. Гаечният ключ се поставя върху връзката на цилиндъра на Ice Blaster за лесно транспортиране и за предпазване от загуба.