Гаечен ключ SW30 / SW32
Гаечен ключ с 2 в 1 функция. Подходящ за разхлабване на капачката на бутилката с CO2 и за закрепване на маркуч за CO2 към бутилката.
Удобен инструмент за работа със системи за бластиране със сух лед в процеса Liquid-to-Pellet от Kärcher. Гаечният ключ разхлабва капачката на бутилката с CO2 и в същото време служи за закрепване на маркуч за CO2 към бутилката с CO2. Гаечният ключ се поставя върху връзката на цилиндъра на Ice Blaster за лесно транспортиране и за предпазване от загуба.
Спецификации
Технически данни
|Тегло с опаковката (кг)
|0,095