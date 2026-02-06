Handhold SE
Характеристики и предимства
Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Ергономична дръжка, подходяща за лява и дясна ръкаУдобна употреба благодарение на работа с двете ръце.
Регулируема на височина дръжкаПозицията на дръжката може да се регулира индивидуално спрямо височината на потребителя.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,083
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,136
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|121 x 66 x 127