Handhold SE: Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Handhold SE: Ергономична дръжка, подходяща за лява и дясна ръка
Удобна употреба благодарение на работа с двете ръце.
Handhold SE: Регулируема на височина дръжка
Позицията на дръжката може да се регулира индивидуално спрямо височината на потребителя.
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,083
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,136
Размери (Д х Ш х В) (мм) 121 x 66 x 127
