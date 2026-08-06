Инжектор за препарат за високо налягане (без дюза)

Дозиране на почистващия препарат при високо налягане 3 - 5 %

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Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,899
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