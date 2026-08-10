Аксесоар за водоструйки с дебит на водата от 1100 до 1300 l / h: iSolar 400 е дискова четка с водно задвижване с работна ширина 400 mm. Той е особено подходящ за почистване на малки до средни фотоволтаични системи, тъй като е лек и лесен за работа. Това означава, че системите поставени нависоко също могат да се почистват бързо и удобно.