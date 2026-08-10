iSolar 400 Advanced
iSolar 400 дискова четка задвижвана с вода (работна ширина 400 mm) е проектирана за дебит на водата 1,100-1,300 l / h. За малки до средни фотоволтаични системи (включително системи нависоко).
Аксесоар за водоструйки с дебит на водата от 1100 до 1300 l / h: iSolar 400 е дискова четка с водно задвижване с работна ширина 400 mm. Той е особено подходящ за почистване на малки до средни фотоволтаични системи, тъй като е лек и лесен за работа. Това означава, че системите поставени нависоко също могат да се почистват бързо и удобно.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|1100 / 1300
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Свързваща резба
|M 18
|Диаметър (мм)
|400
|Тегло с опаковката (кг)
|2,5
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Сфера на приложение
- Почистване на фотоволтаични инсталации