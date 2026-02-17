Лесно сменяемият полиестерен филтър за отработен въздуг е идеалният аксесоар за смукачката за пепел Kärcher AD 4 Premium, тъй като осигурява чист отработен въздух. В обхвата на доставката са включени два филтъра за отработени въздух. Препоръчваме да сменяте филтъра за отработен въздух веднъж годишно, за да осигурите оптимално филтриране по всяко време.