Изходящ филтър KFI 7520

Филтърът за отработен въздух смукачка за пепел AD 4 Premium - за чист отработен въздух.

Лесно сменяемият полиестерен филтър за отработен въздуг е идеалният аксесоар за смукачката за пепел Kärcher AD 4 Premium, тъй като осигурява чист отработен въздух. В обхвата на доставката са включени два филтъра за отработени въздух. Препоръчваме да сменяте филтъра за отработен въздух веднъж годишно, за да осигурите оптимално филтриране по всяко време.

Характеристики и предимства
Лесно се заменя/сменя
Изработен от полиестер
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,005
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,028
Размери (Д х Ш х В) (мм) 169 x 82 x 2
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • За чист отработен въздух