Изходящ филтър KFI 7520
Филтърът за отработен въздух смукачка за пепел AD 4 Premium - за чист отработен въздух.
Лесно сменяемият полиестерен филтър за отработен въздуг е идеалният аксесоар за смукачката за пепел Kärcher AD 4 Premium, тъй като осигурява чист отработен въздух. В обхвата на доставката са включени два филтъра за отработени въздух. Препоръчваме да сменяте филтъра за отработен въздух веднъж годишно, за да осигурите оптимално филтриране по всяко време.
Характеристики и предимства
Лесно се заменя/сменя
Изработен от полиестер
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,005
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,028
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|169 x 82 x 2
Сфера на приложение
- За чист отработен въздух