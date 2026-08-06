Jet pipe TR 600mm with package, 600 мм

Спецификации

Технически данни

Дължина (мм) 600
Температура (°C) макс. 155
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,761
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