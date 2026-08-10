K!Control с монетник
K!Control е система за стартиране и плащане с монетник, която позволява удобно стартиране на програми за измиване с монети.
K!Control впечатлява с модерния си дизайн и лесна експлоатация. Машината разполага с електронен монетоприемник, който позволява на клиентите удобно да стартират програмите за измиване с монети. Контролният панел с голям 7-инчов дисплей и въртящ се бутон води клиентите визуално и интуитивно през всяка програма за измиване, за да се постигнат перфектни резултати. Дисплеят показва също така оставащото време и баланса на кредита в реално време, така че клиентите винаги да имат пълен преглед върху измиването на автомобила си. K!Control може да бъде оборудван с опционална стойка, за да може да бъде поставен на видно място и да е лесно достъпен. Може да бъде оборудван и с осветени LED ленти отстрани.
Характеристики и предимства
Оперативен панел с голям 7-инчов дисплей и въртящ се бутон
- Пълен преглед на измиването
- Реално време на оставащото време или оставащия кредит
Електронен монетник
- Лесно плащане в автомивката
- Плащане с монети или жетони
- Многоизмерна проверка на монетите, за да се сведе до минимум вкарването на фалшиви монети
Опционална стойка
- Възможност за поставяне на видно място
- Добра видимост и лесен достъп
Спецификации
Технически данни
|Тегло с опаковката (кг)
|16,6
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 380 x 250
Видео
Сфера на приложение
- Система за стартиране и плащане при автомивки на самообслужване