K!Control с монетник

K!Control е система за стартиране и плащане с монетник, която позволява удобно стартиране на програми за измиване с монети.

K!Control впечатлява с модерния си дизайн и лесна експлоатация. Машината разполага с електронен монетоприемник, който позволява на клиентите удобно да стартират програмите за измиване с монети. Контролният панел с голям 7-инчов дисплей и въртящ се бутон води клиентите визуално и интуитивно през всяка програма за измиване, за да се постигнат перфектни резултати. Дисплеят показва също така оставащото време и баланса на кредита в реално време, така че клиентите винаги да имат пълен преглед върху измиването на автомобила си. K!Control може да бъде оборудван с опционална стойка, за да може да бъде поставен на видно място и да е лесно достъпен. Може да бъде оборудван и с осветени LED ленти отстрани.

Характеристики и предимства
Оперативен панел с голям 7-инчов дисплей и въртящ се бутон
  • Пълен преглед на измиването
  • Реално време на оставащото време или оставащия кредит
Електронен монетник
  • Лесно плащане в автомивката
  • Плащане с монети или жетони
  • Многоизмерна проверка на монетите, за да се сведе до минимум вкарването на фалшиви монети
Опционална стойка
  • Възможност за поставяне на видно място
  • Добра видимост и лесен достъп
Спецификации

Технически данни

Тегло с опаковката (кг) 16,6
Размери (Д × Ш × В) (мм) 500 x 380 x 250

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Сфера на приложение
  • Система за стартиране и плащане при автомивки на самообслужване