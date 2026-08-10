K!Control впечатлява с модерния си дизайн и лесна експлоатация. Машината разполага с електронен монетоприемник, който позволява на клиентите удобно да стартират програмите за измиване с монети. Контролният панел с голям 7-инчов дисплей и въртящ се бутон води клиентите визуално и интуитивно през всяка програма за измиване, за да се постигнат перфектни резултати. Дисплеят показва също така оставащото време и баланса на кредита в реално време, така че клиентите винаги да имат пълен преглед върху измиването на автомобила си. K!Control може да бъде оборудван с опционална стойка, за да може да бъде поставен на видно място и да е лесно достъпен. Може да бъде оборудван и с осветени LED ленти отстрани.