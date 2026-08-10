K!Control с монетник и POS терминал
K!Control е система за стартиране и плащане с монетник и терминал за кредитни карти, която позволява плащания с монети, както и безконтактни плащания.
С модерния си дизайн, интуитивно управление и разнообразни опции за плащане, K!Control предлага удобен и сигурен старт и процес на плащане в автомивките за измиване на самообслужване. Машината разполага с вграден терминал за кредитни карти и електронен монетоприемник, което позволява на клиентите да плащат за програмите си за измиване гъвкаво с монети или с безконтактно плащане. Оперативният панел с голям 7-инчов дисплей и въртящ се бутон води клиентите визуално и интуитивно през всяка програма за измиване. Дисплеят показва оставащото време и баланса на кредита в реално време, така че клиентът винаги да има обща представа. K!Control може да бъде оборудван с опционална стойка, така че да може да бъде поставен на видно място и да е лесно достъпен. Може да бъде оборудван и с осветени LED ленти отстрани.
Характеристики и предимства
Оперативен панел с голям 7-инчов дисплей и въртящ се бутон
- Пълен преглед на измиването
- Реално време на оставащото време или оставащия кредит
Терминал за кредитни карти и електронен монетник
- Лесно, безконтактно плащане в автомивката
Опционална стойка
- Възможност за поставяне на видно място
- Добра видимост и лесен достъп
Спецификации
Технически данни
|Тегло с опаковката (кг)
|17,5
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 380 x 280
Видео
Сфера на приложение
- Система за стартиране и плащане при автомивки на самообслужване