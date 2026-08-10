С модерния си дизайн, интуитивно управление и разнообразни опции за плащане, K!Control предлага удобен и сигурен старт и процес на плащане в автомивките на самообслужване. Машината разполага с вграден терминал за кредитни карти, който позволява на клиентите да плащат безконтактно за своите програми за измиване. Оперативният панел с голям 7-инчов дисплей и въртящ се бутон води клиентите визуално и интуитивно през всяка програма за измиване. Дисплеят показва оставащото време и баланса на кредита в реално време, така че клиентът винаги да има обща представа. K!Control може да бъде оборудван с опционална стойка, така че да може да бъде поставен на видно място и да е лесно достъпен. Може да бъде оборудван и с осветени LED ленти отстрани.