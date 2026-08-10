Хартиени филтърни торби, 5 бр., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

5 броя 3-слойни, устойчиви на разкъсване хартиени филтърни торби. BIA-(U, S, G, C) клас на прах M. За всички модели NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me и NT 72/2 Eco Tc.