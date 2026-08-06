Ергономичният колан за носене през рамо ви позволява да работите с градински инструменти с батерии на Kärcher за по-дълги периоди, без да усещате физическото натоварване. Удобен е за носене и облекчава потребителя. Съвместим е с уредите за отстраняване на плевели WRE 4 Battery, WRE 18-55, уредите за издухване на листа BLV 36-240 и BLV 18-200, както и други градински уреди с батерия.