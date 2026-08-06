Колан за носене през рамо

Облекчете тежеста с удобния и ергономичен колан за носене през рамо, който ви позволява да работите дълго време, без да се изморявате. Съвместим с много от акумулаторните градински инструменти на Kärcher.

Ергономичният колан за носене през рамо ви позволява да работите с градински инструменти с батерии на Kärcher за по-дълги периоди, без да усещате физическото натоварване. Удобен е за носене и облекчава потребителя. Съвместим е с уредите за отстраняване на плевели WRE 4 Battery, WRE 18-55, уредите за издухване на листа BLV 36-240 и BLV 18-200, както и други градински уреди с батерия.

Характеристики и предимства
Подложка за рамо с гумено покритие
  • За максимален комфорт при работа.
Регулируем колан за носене през рамо
  • Регулируем за различни размери на тялото.
Предпазна ключалка
  • Ако инструментът дърпа твърде много, колана се отваря независимо.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,18
Тегло с опаковката (кг) 0,234
Размери (Д × Ш × В) (мм) 240 x 60 x 50
Съвместими уреди
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