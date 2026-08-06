Колан за носене през рамо
Облекчете тежеста с удобния и ергономичен колан за носене през рамо, който ви позволява да работите дълго време, без да се изморявате. Съвместим с много от акумулаторните градински инструменти на Kärcher.
Ергономичният колан за носене през рамо ви позволява да работите с градински инструменти с батерии на Kärcher за по-дълги периоди, без да усещате физическото натоварване. Удобен е за носене и облекчава потребителя. Съвместим е с уредите за отстраняване на плевели WRE 4 Battery, WRE 18-55, уредите за издухване на листа BLV 36-240 и BLV 18-200, както и други градински уреди с батерия.
Характеристики и предимства
Подложка за рамо с гумено покритие
- За максимален комфорт при работа.
Регулируем колан за носене през рамо
- Регулируем за различни размери на тялото.
Предпазна ключалка
- Ако инструментът дърпа твърде много, колана се отваря независимо.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,18
|Тегло с опаковката (кг)
|0,234
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 60 x 50