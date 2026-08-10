Пластмасово коляно DN 35 за използване със сухо/мокро смукачки със смукателни маркучи, оборудвани с връзка с клип 1.0 и следователно като цяло съвместими с прахосмукачки, произведени до 2016 г. Краят на аксесоара има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателни дюзи.