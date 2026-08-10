Коляно, NT, DN 35, пластмаса, клип 1.0 в края на маркуч, конус в края на аксесоара

DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края на маркуч и конусна връзка в края на аксесоара.

Пластмасово коляно DN 35 за използване със сухо/мокро смукачки със смукателни маркучи, оборудвани с връзка с клип 1.0 и следователно като цяло съвместими с прахосмукачки, произведени до 2016 г. Краят на аксесоара има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателни дюзи.

Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Материал Пластмаса
Връзка в края за аксесоара Конус
Връзка към смукателния маркуч¹⁾ Клип 1.0
Цвят черен
Тегло (кг) 0,095
Тегло с опаковката (кг) 0,095
Размери (Д × Ш × В) (мм) 245 x 70 x 50

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