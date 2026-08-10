Коляно, NT, DN 35, пластмаса, клип 1.0 в края на маркуч, конус в края на аксесоара
DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края на маркуч и конусна връзка в края на аксесоара.
Пластмасово коляно DN 35 за използване със сухо/мокро смукачки със смукателни маркучи, оборудвани с връзка с клип 1.0 и следователно като цяло съвместими с прахосмукачки, произведени до 2016 г. Краят на аксесоара има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателни дюзи.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Материал
|Пластмаса
|Връзка в края за аксесоара
|Конус
|Връзка към смукателния маркуч¹⁾
|Клип 1.0
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,095
|Тегло с опаковката (кг)
|0,095
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 70 x 50
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