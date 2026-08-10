Коляно, NT, DN 35, пластмаса, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара

DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.

DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Подходящо за използване със смукателни маркучи с връзка с клипс 2.0, които обикновено са съвместими с прахосмукачки, произведени от 2017 г. нататък. Краят за принадлежностите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.

Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Материал Пластмаса
Връзка в края за аксесоара Конус
Връзка към смукателния маркуч¹⁾ Клип 2.0
Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,098
Тегло с опаковката (кг) 0,105
Размери (Д × Ш × В) (мм) 295 x 85 x 51

Видео