DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Подходящо за използване със смукателни маркучи с връзка с клипс 2.0, които обикновено са съвместими с прахосмукачки, произведени от 2017 г. нататък. Краят за принадлежностите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.