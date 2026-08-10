Благодарение на ергономичния си дизайн, пластмасовото коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки пасва идеално удобно в ръката ви при почистване. Подходящо е за използване със смукателни маркучи с връзка с клипс 2.0, които обикновено са съвместими с прахосмукачки, произведени от 2017 г. нататък. Краят за принадлежностите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.