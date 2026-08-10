Коляно, NT, DN 35, пластмаса, скоба 2.0 в края на маркуч , конус в края на аксесоара
Ергономично пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.
Благодарение на ергономичния си дизайн, пластмасовото коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки пасва идеално удобно в ръката ви при почистване. Подходящо е за използване със смукателни маркучи с връзка с клипс 2.0, които обикновено са съвместими с прахосмукачки, произведени от 2017 г. нататък. Краят за принадлежностите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Материал
|Пластмаса
|Връзка в края за аксесоара
|Конус
|Връзка към смукателния маркуч¹⁾
|Клип 2.0
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,111
|Тегло с опаковката (кг)
|0,117
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 60 x 60
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