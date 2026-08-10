Коляно, NT, DN 35, пластмаса, скоба 2.0 в края на маркуч , конус в края на аксесоара

Ергономично пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.

Благодарение на ергономичния си дизайн, пластмасовото коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки пасва идеално удобно в ръката ви при почистване. Подходящо е за използване със смукателни маркучи с връзка с клипс 2.0, които обикновено са съвместими с прахосмукачки, произведени от 2017 г. нататък. Краят за принадлежностите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.

Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Материал Пластмаса
Връзка в края за аксесоара Конус
Връзка към смукателния маркуч¹⁾ Клип 2.0
Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,111
Тегло с опаковката (кг) 0,117
Размери (Д × Ш × В) (мм) 180 x 60 x 60

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