За комфортно почистване с прахосмукачка, особено когато има високо ниво на фин прах: електропроводимо, много ергономично пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Коляното е подходящо за използване със смукателни маркучи с връзка с клипс 2.0, които обикновено са съвместими с прахосмукачки, произведени от 2017 г. нататък. Краят за принадлежностите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.