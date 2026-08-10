Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, клип 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара
Електропроводимо, ергономично пластмасово коляно с размер DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клип 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.
За комфортно почистване с прахосмукачка, особено когато има високо ниво на фин прах: електропроводимо, много ергономично пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Коляното е подходящо за използване със смукателни маркучи с връзка с клипс 2.0, които обикновено са съвместими с прахосмукачки, произведени от 2017 г. нататък. Краят за принадлежностите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Материал
|Пластмаса
|Версия
|Електропроводим
|Връзка в края за аксесоара
|Конус
|Връзка към смукателния маркуч¹⁾
|Клип 2.0
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,117
|Тегло с опаковката (кг)
|0,131
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|295 x 85 x 45
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