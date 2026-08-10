Благодарение на своите антистатични свойства, пластмасовото коляно DN 35 намалява електростатичния заряд по време на почистване, докато интегрираният регулатор на въздушния поток намалява силите на плъзгане при почистване на подови настилки с висок косъм или много плътни текстилни настилки. Огъвката е ергономично оптимална и следователно е много удобна в ръката ви. Има връзка с клип 2.0 и следователно като цяло осигурява съвместимост със смукачки , произведени след 2017 г. Краят за аксесоарите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.