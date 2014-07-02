Благодарение на своите антистатични свойства, пластмасовoтo коляноo DN 32 намалява електростатичния заряд по време на изсмукване, докато интегрираният регулатор на въздушния поток намалява силите на плъзгане при почистване на подови настилки с висок косъм или много плътни текстилни настилки. Коляното има връзка с клипс 1.0 в края за маркуч и по този начин като цяло осигурява съвместимост със сухо/мокро смукачки, произведени до 2016 г. Краят за аксесоарите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.