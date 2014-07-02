Коляно с регулатор на въздушния поток, T/NT, DN 32, пластмаса, антистатично, клип 1.0 в края за маркуч , конус в края за аксесоара
DN 32 антистатично пластмасово коляно с регулатор на въздушния поток за прахосмукачки и сухо/мокро смукачки. Clip 1.0 връзка в края за маркуч, конусна връзка в края за аксесоара.
Благодарение на своите антистатични свойства, пластмасовoтo коляноo DN 32 намалява електростатичния заряд по време на изсмукване, докато интегрираният регулатор на въздушния поток намалява силите на плъзгане при почистване на подови настилки с висок косъм или много плътни текстилни настилки. Коляното има връзка с клипс 1.0 в края за маркуч и по този начин като цяло осигурява съвместимост със сухо/мокро смукачки, произведени до 2016 г. Краят за аксесоарите има конусна връзка, която може да се използва за свързване на смукателната тръба или смукателните дюзи.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 32
|Материал
|Пластмаса
|Версия
|анти-статичен
|Връзка в края за аксесоара
|Конус
|Връзка към смукателния маркуч¹⁾
|Клип 1.0
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,092
|Тегло с опаковката (кг)
|0,099
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|290 x 75 x 50