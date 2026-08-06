Във всяка градина има негостоприемни кътчета, където е трудно да се работи с косачката за трева или пък съседни стена или храсти на пътя. За работа в такива тесни ъгли е необходимо малко, гъвкаво, но мощно устройство: тример за трева от Kärcher. Тримерът за тревата има усукана корда за рязане, която постоянно се настройва по дължина чрез автоматично подаване. По този начин има перфектната ширина на косене и чистите резултати на рязане са гарантирани. Особено приятен е фактът, че работата е много тиха и бобината може да се сменя без инструменти с няколко движения на ръката. И работата продължава, до последния стрък трева на полосата.