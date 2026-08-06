Комплект аксесоари RCV3
Комплектът аксесоари за прахосмукачката робот RCV 3 се състои от 1 основна четка, 1 кърпа за почистване, 2 странични четки и 2 филтъра.
За перфектни резултати от почистване като в първия ден: Комплектът аксесоари позволява на прахосмукачка робот RCV 3 да почиства като ново устройство. Комплектът съдържа резервни части, които се сменят лесно. Това удължава живота на RCV 3 и осигурява оптимално почистване като в първия ден. Комплектът включва 1 основна четка, 1 кърпа за почистване, 2 странични четки и 2 филтъра.
Спецификации
Технически данни
|Количество (-елем.)
|6
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,133
|Тегло с опаковката (кг)
|0,379
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 125 x 82