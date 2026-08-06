За перфектни резултати от почистване като в първия ден: Комплектът аксесоари позволява на прахосмукачка робот RCV 3 да почиства като ново устройство. Комплектът съдържа резервни части, които се сменят лесно. Това удължава живота на RCV 3 и осигурява оптимално почистване като в първия ден. Комплектът включва 1 основна четка, 1 кърпа за почистване, 2 странични четки и 2 филтъра.