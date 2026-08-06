Комплект аксесоари RCV5

Комплектът аксесоари за прахосмукачката робот RCV 5 включва 1 основна четка, 1 кърпа за почистване, 2 странични четки и 2 филтъра.

За перфектни резултати при почистване като в първия ден: Комплектът аксесоари позволява на роботизирания прахосмукач RCV 5 да почиства като ново устройство. Комплектът съдържа резервни части, които са лесни за смяна. Това удължава живота на RCV 5 и осигурява оптимална производителност при почистване, както в първия ден. Комплектът включва 1 основна четка, 1 кърпа за почистване, 2 странични четки и 2 филтъра.

Спецификации

Технически данни

Количество (-елем.) 6
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,125
Тегло с опаковката (кг) 0,375
Размери (Д × Ш × В) (мм) 190 x 125 x 82
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