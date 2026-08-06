Комплект дюзи 090 за Inno / Easy Set 700–1000 l/h

Комплектът дюзи съдържа дюзи и вложки за дюзи на Kärcher . За комплект Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. За оптимална работа на системата от пяна.

Комплект дюзи Kärcher 090 включва захранващи дюзи и вложка за дюзи. Подходящ за комплект Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h за оптимална работа на системата за пяна.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 700 - 1000
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,06