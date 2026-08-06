Комплект дюзи 090 за Inno / Easy Set 700–1000 l/h
Комплектът дюзи съдържа дюзи и вложки за дюзи на Kärcher . За комплект Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. За оптимална работа на системата от пяна.
Комплект дюзи Kärcher 090 включва захранващи дюзи и вложка за дюзи. Подходящ за комплект Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h за оптимална работа на системата за пяна.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|700 - 1000
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,06
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